Secret Invasion: l'assurda teoria che vede Kang il Conquistatore anche nella serie tv MCU

Nella giornata di ieri è stato diffuso su Disney+ il finale di Secret Invasion che ha concluso definitivamente la miniserie del Marvel Cinematic Universe con protagonista il Nick Fury di Samuel L. Jackson. Ovviamente, sono cominciate a fioccare le teorie dei fan, ma una in particolare coinvolgerebbe perfino la presenza di Kang il Conquistatore.

All'inizio dell'episodio finale di Secret Invasion, c'è una breve scena che coinvolge un soldato dell'esercito degli Stati Uniti che arriva presso una struttura. Una volta lì, prende una busta sigillata contenente documenti classificati prima di andarsene bruscamente.

Il modo in cui la serie presenta questa scena ha lo scopo di comunicare che l'esercito degli Stati Uniti sta elaborando un attacco di rappresaglia contro la Russia, cui gli Skrull hanno precedentemente tentato di dare la colpa per l'attacco alla vita del presidente, come è stato mostrato nell'episodio 3. Tuttavia, gli spettatori più attenti potrebbero aver individuato un indizio che rimanderebbe a una rivelazione sconvolgente, se fosse confermato: il nome del soldato è Richards ed è afroamericano.

Nel vasto multiverso della Marvel, esisteva un uomo conosciuto semplicemente come Nathaniel Richards. Proveniente dal 31° secolo, Nathaniel Richards è stato chiamato come il suo antenato, un altro uomo di nome Nathaniel Richards. Tuttavia, l'antenato era il padre di un individuo molto specifico nel canone Marvel: Mr. Fantastic, alias Dr. Reed Richards.

Il Nathaniel Richards del 31° secolo alla fine scoprì la capacità di viaggiare nel tempo, usando l'invenzione di un certo dittatore latveriano. Tornando indietro nel tempo, divenne il Faraone Rama-Tut, ma fu rispedito nel futuro dai Fantastici Quattro. Tentando di tornare a casa, Nathaniel si trovò nel 41° secolo, su una Terra devastata dalla guerra. Conquistando il pianeta e successivamente la Galassia, Nathaniel si diede il nome di Kang il Conquistatore.

Tornando all'MCU, Kang è apparso per la prima volta nella Stagione 1 di Loki e successivamente in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dove le sue varianti hanno causato diversi problemi con le linee temporali conosciute. Tuttavia, una cosa che alcuni fan dei fumetti sapranno è che a un certo punto, Nathaniel Richards è arrivato nel 21° secolo prima di diventare Kang, ma dopo aver combattuto i Fantastici Quattro. A quell'epoca, era chiamato Centurione Scarlatto e nei fumetti mise uno contro l'altro gli Avengers contro le loro varianti.

L'evento è conosciuto come... Secret Wars.