Secret Invasion e lo strano comportamento di quell'attore: che sia lo Skrull nella serie?

La nuova serie MCU Secret Invasion promette grandi colpi di scena: di chi fidarsi? La possibilità che un personaggio sia uno Skrull mutaforma è dietro l'angolo, e spetterà a ciascuno di noi indovinare quale; eppure, lo strano comportamento di un attore del cast sembra suggerirci che sia proprio lui a nascondere qualche segreto...

L'attore in questione è Don Cheadle, interprete di James Rhodes/War Machine in Iron Man 2, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War e svariate altre pellicole del Marvel Cinematic Universe. In particolare, a suggerire l'ipotesi è stato il suo comportamento in occasione della premiere: dopo aver pronunciato l'enigmatica frase "non fidarti di nessuno", infatti, l'attore si è allontanato lentamente dalle telecamera con uno sguardo estremamente sospetto... Che sia proprio James Rhodes a nascondere un umanoide rettiliano? Tuttavia, vi è l'ulteriore ipotesi che a tradire il gruppo dei protagonisti sarà non soltanto uno, ma più di un infiltrato.

La serie, infatti, racconta la storia di Nick Fury (Samuel L. Jackson) e della scoperta che gli Skrull muta forma stiano progettando di invadere la Terra. Riuscirà l'ex-direttore dello S.H.I.E.L.D. a sventare l'incombente minaccia? Dopo gli eventi delle pellicole precedenti, il suo stato d'animo non sarà certo dei migliori. Ecco spiegato perché Secret Invasion non è la solita serie Marvel, soprattutto se aggiungiamo attori del calibro di Jackson, Cheadle, Cobie Smulders (Maria Hill), Emilia Clarke (G'iah) e Olivia Colman (Sonya Falsworth).

In attesa di poter assistere alla serie – gli episodi debutteranno su Dinsey+ dal 21 giugno 2023 al 26 luglio –, ecco 5 cose da sapere prima di guardare Secret Invasion.