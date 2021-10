Secret Invasion, aumenta l'hype per la serie Marvel: le nuove foto di Samuel L Jackson

Da settembre sono in corso le riprese di Secret Invasion, la nuova serie TV del Marvel Cinematic Universe in cui Samuel L Jackson torna a interpretare Nick Fury. E stando alle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram, l'attore è il primo grande fan del personaggio che interpreta!

Da inizio settembre hanno preso il via le riprese di Secret Invasion, la serie Marvel creata da Kyle Bradstreet che dovrebbe essere composta da 6 episodi che saranno disponibili in streaming su Disney+ nel corso del 2022.

In Secret Invasion, oltre a Samuel L Jackson, vedremo Ben Mendelsohn nel ruolo dello Skrull Talos, insieme ad altri grandi nomi come Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Emilia Clarke, Killian Scott e Christopher McDonald. I ruoli del cast non sono ancora conosciuti, anche se c'è qualche ipotesi sul ruolo di Emilia Clarke in Secret Invasion, una serie che sembra possa essere legata al mondo dello spionaggio.

Proprio oggi Samuel L Jackson ha pubblicato due foto su Instagram (che potete trovare a fine articolo) nelle quali indossa una T-shirt rossa in cui è raffigurata la benda che caratterizza il personaggio di Nick Fury, insieme al gioco di parole "Unleash The Fury", letteralmente "scatena la furia".

Nella didascalia del post l'attore scrive: "Avrò delle grandi sfide questa settimana, quindi dovrò scatenarmi". Un messaggio seguito dall'hashtag che fa riferimento alla serie TV in lavorazione #SecretInvasion e da altri due hashtag: il primo #AskAboutMe, ovvero "chiedi di me", e il secondo #SometimesWorkIsTheDopestPlaceToBe che significa "a volte il lavoro è il posto più bello dove essere". Non si può dire che Samuel L Jackson non sia entusiasta di essere tornato a vestire i panni di Nick Fury!

Come per ogni produzione Marvel, c'è un'aura di segretezza anche attorno alla produzione di questa serie TV: proprio qualche settimana fa Kingsley Ben Adir ha parlato di Secret Invasion, facendo intuire che anche in questo caso c'è la massima riservatezza sulle riprese in corso.