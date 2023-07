Secret Invasion, da quanto tempo quell'Avenger è uno Skrull? Risponde il regista

Tra le numerose rivelazioni ed easter egg del finale di Secret Invasion, c'è anche quella che ha svelato il momento esatto in cui in certo personaggio è stato sostituito dalla sua versione Skrull all'interno della narrazione del Marvel Cinematic Universe.

In un'intervista esclusiva a ComicBook, il regista di Secret Invasion Ali Selim ha parlato della grande rivelazione della serie, ovvero che Rhodey è stato sostituito da uno Skrull, e ha anche rivelato quando il vero eroe è sparito.

Selim ha notato come Rhodey, che indossa un camice da ospedale e ha difficoltà a camminare dopo essere stato svegliato nel finale, "indica" che la sua sostituzione sia avvenuta dopo il suo infortunio in Captain America: Civil War: "Molte persone hanno chiesto: 'Definitivamente, quando è sparito Rhodey...?' Se pensiamo che le sue gambe non funzionano alla fine del sesto episodio e che lui ha ancora indosso il camice d'ospedale, questo indica da Captain America: Civil War".

Durante la scena del combattimento all'aeroporto degli Avengers in Civil War, War Machine è stato colpito da un'esplosione vagante della Pietra della Mente di Visione, che invece era destinata a colpire le ali di Sam Wilson/Falcon. La potente esplosione colpì il Reattore Arc della tuta di Rhodey, facendolo precipitare a terra dove rimase gravemente ferito e con la spina dorsale in frantumi.

Poco dopo il suo infortunio in Capitan America: Civil War, Rhodey è apparso in ospedale per una risonanza magnetica e sembrava indossare lo stesso camice con cui G'iah lo aveva salvato da New Skrullos. Questo sembra suggerire che Rhodey sia stato sostituito tra questa visita in ospedale e quando è stato visto imparare a usare le sue nuove gambe bioniche a casa di Tony Stark verso la fine del film del 2016.

Tuttavia, Selim è stato chiaro sul fatto che il momento esatto della sua sostituzione potrebbe non essere "definitivo", in quanto i fan possono ora "tornare indietro e rivisitare ogni momento" per sviluppare le proprie teorie sul fatto che fosse uno Skrull. Ma il regista ha fatto notare come il pubblico potrebbe ricevere la risposta a questa domanda "in Armor Wars".