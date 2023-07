Secret Invasion: Budget da capogiro per la serie Marvel con protagonista Nick Fury

Secret Invasion, l’ultimo prodotto per la televisione nato dalla collaborazione tra Marvel e Disney, non starebbe performando nel migliore dei modi, almeno per quanto possiamo sapere dalle statistiche dello streaming, nonostante un budget faraonico che lo mette sullo stesso piano di produzioni cinematografiche di primo livello.

Dopo avervi parlato delle differenze principali tra il fumetto e la serie di Secret Invasion, dobbiamo riportare la notizia, diffusa da Forbes, a proposito degli astronomici costi di produzione della nuova serie che vede al centro della narrazione Nick Fury.

Le recenti parole di Bob Iger, CEO della Disney, a proposito di abbassare i budget per i prodotti della Marvel e di Star Wars dovevano essere in parte riferite anche alla produzione di Secret Invasion, che, stando al report della rivista, sarebbe costata 211.6 milioni di dollari.

Per fare un confronto, Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha avuto un budget di 200 milioni e Guardiani della Galassia Vol.3 di 250, con la differenza che, per quanto riguardi i prodotti cinematografici ci sono gli incassi dei botteghini ad aggiungersi a quelli della vendita dei diritti.

Come se non bastasse, pare che gli utenti di Disney+ a livello internazionale stiano calando vertiginosamente dopo che la piattaforma ha perso i diritti per trasmettere il cricket.

Uno dei motivi che hanno fatto lievitare il budget dello show è stato il fatto che la serie abbia subito 4 mesi di lavorazione extra a causa di un importante reshoot.

In attesa di capire cosa sarà delle prossime serie prodotte per Disney+, vi lasciamo alla recensione del quarto episodio di Secret Invasion.