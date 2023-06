Secret Invasion, il cast: 'La security dei Marvel Studios? È folle'

La caccia allo spoiler ha portato le norme di sicurezza dei Marvel Studios a evolversi sempre di più per evitare che ogni informazione possa trapelare prima del tempo. La sicurezza non è mai troppa per Marvel: parola del cast di Secret Invasion che ha definito "folli"le misure di sicurezza dei Marvel Studios.

Dopo il debutto del primo episodio di Secret Invasion su Disney+ si grida già allo spoiler per un possibile "ritorno" di un personaggio in The Marvels. Che un dettaglio sia sfuggito ai Marvel Studios? A giudicare dai racconti di Emilia Clarke sembra impossibile un'ipotesi di questo tipo: l'attrice che veste i panni della figlia di Talos, G'iah ha dichiarato come sia passato un po' di tempo prima che vivesse in maniera più serena i momenti sul set in quanto temeva che ogni piccolo gesto potesse portare a uno spoiler sullo show che stava girando, arrivando persino a rimuovere la SIM dal proprio cellulare!

Un episodio più intraprendente di "caccia allo spoiler" ha visto coinvolto Samuel L. Jackson, l'iconico Nick Fury, protagonista nel primo episodio di una delle scene più chiacchierate di Secret Invasion. L'attore avrebbe rivelato come il set della nuova serie Disney+ fosse invaso dai droni e di come la sicurezza dei Marvel Studios sia stata molto severa con i responsabili.

Niente può sfuggire dai Marvel Studios e i primi colpi di scena di Secret Invasion ne sono la prova!