Secret Invasion, chi chiama Nick Fury nel quinto episodio della serie?

L'episodio 5 di Marvel: Secret Invasion si è concluso con Nick Fury che chiama una figura avvolta nel mistero, soprattutto in vista del rapporto sempre più teso tra lui e Gravik, ma di chi si tratta? Molti fan immaginano che la telefonata coinvolga l'antagonista dello show; tuttavia, la risposta potrebbe non essere così certa.

In particolare, molti fan prevedono un coinvolgimento degli Avengers. Gravik desidera il Raccolto (The Harvest in lingua originale), una raccolta di DNA dei Vendicatori che gli permetterebbe di potenziare le sue abilità di Super Skrull. Ecco perché un'eventuale apparizione di Captain America, Captain Marvel, Hulk, Thor o altri supereroi troverebbe la propria ragion d'essere. Un'altra teoria, invece, prevede il debutto di un personaggio di Black Widow a causa della ricorrente tecnologia che ne richiama il nome. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Black Widow, un thriller ragionto sul senso di famiglia.

A questo punto, però, una domanda sorge spontanea: perché Nick Fury non ha mai chiamato gli Avengers – almeno finora? È lo stesso Samuel L. Jackson a rispondere. "Dobbiamo arrivare a un livello tale" ha dichiarato, "in cui non ci aspettiamo che loro vengano a salvarci per ogni difficoltà. Questa è una di quelle volte: proviamo a risolvere le cose non grazie ai sovraumani, bensì utilizzando lo spionaggio nel miglior modo possibile". Una decisione simile sembra suggerire al contempo il mutato rapporto di Fury col mondo che lo circonda, soprattutto considerando i traumatici eventi di Avengers: Infinity War.

Per approfondire la puntata in questione, ecco la spiegazione del finale del quinto episodio di Secret Invasion.