Secret Invasion, ecco chi dirigerà la serie Disney+ con Samuel L. Jackson

I Marvel Studios hanno assunto due registi per la serie Secret Invasion basata sulla memorabile storia a fumetti di Brian Michael Bendis. Lo show vedrà come protagonisti Nick Fury (Samuel L. Jackson), e l'alieno Skrull mutaforma, Talos (Ben Mendelsohn), che si riuniscono dopo aver mostrato una straordinaria chimica in Captain Marvel.

Secondo le ultime indiscrezioni Thomas Bezucha e Ali Selim sarebbero stati assunti per dirigere Secret Invasion.



Bezucha ha di recente diretto il thriller di Kevin Costner, Let Him Go, mentre Selim ha diretto diversi episodi di Condor, Manhunt e The Looming Tower negli ultimi anni.



Marvel e Disney stanno tenendo nascosti i dettagli, ma la serie basata sui fumetti sarà incentrata sugli Skrull mutaforma, che si sono infiltrati sul pianeta terra sotto mentite spoglie, a volte impersonando figure chiave dell'Universo Marvel per anni prima di essere scoperti. Nick Fury, se la sua apparizione nella scena post-crediti in Spider-Man: Far From Home è da credere, sembra essere uno di quei sostituiti.



Olivia Colman, Emilia Clarke, Killian Scott e Kingsley Ben-Adir si sono recentemente uniti al cast, Kyle Bradstreet (Mr. Robot) sarà showrunner e produttore esecutivo. La serie non dovrebbe debuttare sul servizio di streaming Disney+ fino al 2022.



Vi lasciamo con il nostro approfondimento su tutto ciò che sappiamo di Secret Invasion e le nostre aspettative su Secret Invesion.