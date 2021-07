Secret Invasion, chi sarà il personaggio di Emilia Clarke? Parliamone!

Mentre noi cerchiamo di raccogliere informazioni per prevedere la possibile data di uscita di Secret Invasion, molte domande impensieriscono i fan. La nuova serie, che vede come protagonista Nick Fury, conta nel suo cast diversi nomi di spicco, tra cui quello di Emilia Clarke. Ma quale ruolo interpreterà l'attrice? Ecco cosa sappiamo.

In verità sono davvero poche le informazioni che abbiamo. Infatti Emilia Clarke si è detta terrorizzata dalla Marvel, e ha cercato di non far trapelare nulla nel corso della sua intervista al programma di Jimmy Fallon. Tuttavia l'attrice ha rivelato che si tratta di un ruolo che le piace e che la stimola molto. Sicuramente dunque diverso da quelli che ha interpretato fino ad ora.

Le teorie dei fan sul personaggio interpretato dall'attrice ci portano principalmente a due personaggi. Molti immaginano che Emilia potrebbe vestire i panni di una supereroina come Jessica Drew, che nei fumetti prende il nome di Spider-Woman. Questa sembrerebbe essere la teoria più quotata, in quanto la Clarke si è detta grande fan di Spider-Man sin da bambina, e ha raccontato che è probabilmente la prima storia di supereroi che ricorda di aver conosciuto. Certo definirlo un indizio sembrerebbe troppo, però è una dichiarazione che ha fatto pensare tanto i fan.

Secondo altri, però, la Clarke potrebbe anche interpretare l'Imperatrice Skrull Veranke, che dovrebbe essere una degli antagonisti principali in Secret Invasion, e che in verità è un personaggio strettamente collegato a Jessica Drew. Una prospettiva interessante dunque, che ci farebbe vedere Emilia nei panni di una supervillain.

Tuttavia, non avendo ancora molte informazioni, non possiamo dire nulla con certezza. Dunque potremmo anche restare stupiti nell'apprendere che alla fine Emilia Clarke interpreterà un altro personaggio ancora. Chissà, noi ci auguriamo di scoprirlo molto presto.