Secret Invasion: chi è Priscilla, la moglie di Nick Fury, e qual è il suo obiettivo?

Secret Invasion del MCU è già arrivato a soli tre episodi dalla fine, e ha introdotto alcuni sorprendenti colpi di scena, uno dei quali è la rivelazione di Priscilla (Charlayne Woodard) alla fine del secondo episodio intitolato "Promesse". La scena in questione ha provocato lo shock di molti fan ma l'episodio successivo ha rivelato altri dettagli.

Non ci sono molte informazioni di base su chi sia Priscilla, poiché questo personaggio non ha avuto un ruolo importante nei fumetti Marvel. In effetti, non c'è nessuna Priscilla nei fumetti; i fan possono invece riconoscerla solo come Varra, la sua identità originale di Skrull. Anche in quel caso, si trattava solo di una semplice comparsa, il che ha reso facile introdurla nel MCU in una versione piuttosto inedita.

Il secondo episodio di Secret Invasion è stato quello in cui ha fatto il suo debutto nel MCU, per giunta in modo piuttosto sorprendente. Vediamo Priscilla in cucina, poi Fury (Samuel L. Jackson) che entra e la bacia, ed è proprio in quel momento che scopriamo che anche lei è una Fury, cosa che ha reso Nick Fury un personaggio ancora più misterioso. Nel terzo episodio si scopre qualcosa di più su questi due e su chi è Priscilla in generale. Infatti, vediamo la coppia flirtare in una tavola calda già nel 1998. Qui Fury la chiama ancora Varra, il suo vero nome Skrull.

Nel presente, Priscilla ha molti dubbi sul ritorno di Fury, ed è comprensibile il motivo. Stavano già insieme quando è avvenuto il famigerato Blip, che l'ha lasciata sola per cinque anni, essenzialmente una vedova. Le cose si sono riprese quando gli Avengers hanno salvato il mondo, ma poi Fury è sparito di nuovo, questa volta volontariamente. Rimane nello spazio per altri anni, lasciando sola Priscilla per la seconda volta. Con queste premesse, possiamo supporre che il recente ritorno di Fury abbia causato confusione e dolore in questa donna, perché non è sicura di quanto durerà questa volta. Da qui possiamo dedurre che Priscilla sarà un personaggio molto più importante nello show e l'aria di mistero che la circonda ci farà sicuramente interrogare su chi sia diventata negli ultimi anni durante l'assenza di Fury.

Su queste pagine trovate la recensione della 1x03 di Secret Invasion.

Il ruolo di Priscilla inizia a farsi più interessante verso la fine di "Betrayed". Seguiamo Priscilla mentre si dirige verso una cassetta di sicurezza, recuperando una pistola. Poi, chiama una persona misteriosa - alcuni dicono che si tratti di Rhodey (Don Cheadle) o addirittura di Pagon (Killian Scott), quest'ultimo non ancora introdotto nella serie - e chiede di poter parlare con Gravik (Kingsley Ben-Adir), il leader della ribellione Skrull. Tuttavia, non le viene dato il permesso di parlare con lui. Questa scena dimostra l'importanza della presenza di Priscilla alias Varra nella trama, e come lei e le sue sconosciute intenzioni influenzeranno sicuramente Fury.