Secret Invasion, chi è la nuova super villain della serie TV?

La seconda puntata di Secret Invasion risente del doloroso finale dell'episodio di debutto ma prosegue con i colpi di scena sulla figura di Nick Fury. Ma non solo: il secondo episodio di Secret Invasion ci presenta anche la dottoressa Rosa Dalton, la nuova super villain.

Ma chi è Rosa Dalton? Si tratta di una scienziata che, insieme al marito, sta lavorando a una missione segreta per conto di Gravik. Dalton ha come obiettivo quello di trovare alcuni campioni di DNA e le indagini di G'iah portano alcune rivelazioni sul futuro degli esperimenti per gli Skrull di Gravik. Il lavoro che Dalton svolge nella seconda puntata, però, non ci svela molto sul suo personaggio.

Intanto è bene chiarire che Rosa Dalton debutta nell'MCU con Secret Invasion e il suo lavoro è presente nei fumetti ma non frutto di un personaggio con questo nome. Proprio l'originalità di Rosa Dalton potrebbe creare delle dinamiche molto interessanti in Secret Invasion: a prestare il volto alla scienziata è l'attrice Katie Finneran, con un passato molto importante a Broadway.

Lo scopo degli esperimenti di Rosa Dalton sembrerebbe quello di creare dei Super Skrull, ovvero una forma avanzata della razza aliena capace di renderli ancora più forti. L'esito di questi esperimenti è noto agli amanti dei fumetti, dunque non ci resta che attendere come sarà la resa televisiva.

Nell'attesa del terzo episodio dello show con Samuel L. Jackson potete dare un'occhiata alla nostra recensione della seconda puntata di Secret Invasion.