Secret Invasion, Chloe Bennet via dalle Superchicche apre ad un cameo nella serie Marvel?

L'uscita improvvisa di Chloe Bennet dalla serie live-action delle Superchicche, dovuta a dei conflitti di calendario, ha subito fatto drizzare le antenne dei fan per un suo possibile ritorno nel MCU e in particolare nello show Disney+ Secret Invasion.

Mesi dopo essere stata scelta per interpretare Lolly (Blossom) nella serie targata The CW ed essere apparsa in una foto dal set de Le Superchicche, la star di Agents of SHIELD ha dovuto abbandonare la produzione per via dei suoi impegni con un altro progetto, il tutto giusto in tempo per le riprese della serie con protagonisti Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn.

Ovviamente al momento si tratta di pure speculazioni basate in parte su un rumor iniziato a circolare la scorsa estate, il quale prevedeva l'arrivo di una serie di Secret Warrios che avrebbe incluso anche la Daisy Johnson di Agents of SHIELD, dunque vi invitiamo a prendere questa possibilità con le dovute cautele in attesa di notizie più concrete.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere il personaggio di Chloe Bennet nella serie Disney+? Come sempre, fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto. Nel frattempo Samuel L. Jackson si sta preparando alle riprese di Secret Invasion, la cui uscita è prevista per un generico 2022.