Secret Invasion: Christopher McDonald sarà Norman Osborn nella nuova serie Marvel?

Tra le serie più attese prossimamente su Disney+ c'è anche il nuovo tassello del Marvel Cinematic Universe che verrà arricchito con Secret Invasion. Recentemente si è unito al cast anche Christopher McDonald e ora i fan stanno cominciando a speculare su chi sia il suo personaggio e se potrebbe trattarsi di un volto famigliare ai lettori Marvel...

Ebbene, sul ruolo della new entry Christopher McDonald è ComicBook ad avanzare le prime suggestive ipotesi. Si parte da Dorrek VII, imperatore dell'Impero Skrull nella seconda metà del ventesimo secolo, è sicuramente uno dei personaggi di punta di Secret Invasion nei fumetti. L'ordine di Dorrek VII porta alla creazione dei Super-Skrull ma viene ucciso dalla moglie durante un conflitto contro Xandar prima che la Secret Invasion potesse iniziare. Dorrek VII è anche il villain principale della origin story di Teddy Altman/Hulkling di cui si rumoreggia un'apparizione nel progetto Young Avengers della Marvel.

ComicBook poi azzarda anche che McDonald potrebbe impersonare Norman Osborn, personaggio finora inedito all'interno del Marvel Cinematic Universe ma che è già stato rappresentato al cinema per ben due volte: la prima, la più celebre, è quella di Willem Dafoe nella trilogia di Spider-Man firmata Sam Raimi, mentre la seconda venne incarnata da Chris Cooper in The Amazing Spider-Man 2. Nella storia a fumetti di Secret Invasion Norman Osborn gioca un ruolo significativo che culmina nell'uccisione di Queen Veranke, leader degli Skrull che ha orchestrato l'invasione.

Come ultima ipotesi, infine, ComicBook azzarda un McDonald nei panni del Presidente, anche se non è dato sapere quanto il governo degli Stati Uniti risulti coinvolto nel racconto di Secret Invasion.

La mini-serie sarà composta da sei episodi e sarà ispirata all'omonimo fumetto Marvel; non è ancora nota la data d'uscita in streaming su Disney+. Secret Invasion gode già di un cast d'eccezione, che includerà la presenza della star di Game of Thrones e Star Wars Emilia Clarke, della vincitrice del premio Oscar Olivia Colman, di Kingsley Ben-Adir che interpreterà un misterioso villain e Killian Scott, scelto per un ruolo sconosciuto.