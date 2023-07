Secret Invasion clamorosa: da quanto tempo QUEL personaggio era uno Skrull?

È tempo di grandi rivelazioni per Secret Invasion: come sempre accade nelle serie del Marvel Cinematic Universe, il finale dello show riesce a sbrogliare la matassa in maniera forse un po' frettolosa, ma dando sicuramente un bel po' di spunti per il prosieguo di un franchise che ne ha bisogno come il pane.

Mentre Samuel L. Jackson si chiede se non fosse meglio David Hasselhoff nel ruolo di Nick Fury, dunque, ecco che Disney+ mette a nostra disposizione quest'episodio finale in cui i nodi vengono finalmente al pettine, a partire dalla pericolosissima questione Gravik, che viene finalmente sconfitto da G'iah diventata a tutti gli effetti un Super-Skrull pienamente capace di sfruttare i propri poteri.

A lasciarci le penne è anche il finto Rhodey, che cade sotto i colpi di arma da fuoco di Fury rivelando il suo vero aspetto: il vero Rhodey è invece il protagonista di una delle scene più clamorose dello show, quella che vede i nostri liberare i personaggi tenuti prigionieri dagli Skrull intenzionati a sostituirvisi, tra cui non solo l'ufficiale interpretato da Don Cheadle, ma anche Everett Ross.

Proprio la comparsa del Rhodey originale ha però delle implicazioni clamorose: a giudicare dal suo aspetto e dal suo non riuscire a camminare, se ne deduce che il nostro sia stato rapito durante la sua permanenza in ospedale ai tempi di Civil War! Il vero Rhodey, insomma, non sa nulla di ciò che è accaduto negli ultimi dieci anni, partendo da eventi come la guerra con Thanos, il Blip e la scomparsa di Tony Stark! Una bella gatta da pelare, non trovate? Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Secret Invasion.