Secret Invasion, clamoroso spoiler di Samuel L. Jackson: ci sarà anche Martin Freeman!

Nel corso di una recente intervista con Josh Horowitz, Samuel L. Jackson si è accidentalmente lasciato sfuggire che anche Martin Freeman farà parte del cast di Secret Invasion. Insomma, pare proprio che nel prossimo show Marvel ci sarà anche Everett Ross.

L'attore elogiando gli straordinari colleghi con cui ha quotidianamente l'opportunità di collaborare nel corso delle riprese di Secret Invasion, dopo aver citato i nomi di Emilia Clarke e Olivia Coleman, si è inavvertitamente lasciato sfuggire quello dell'interprete di Bilbo Baggins nella trilogia de Lo Hobbit.

Finora, Martin Freeman non è stato ancora ufficialmente annunciato come membro del cast di Secret Invasion, ma il suo coinvolgimento nella serie ha molto senso, visti i legami del suo personaggio con con la CIA. Ricorderete sicuramente che Everett Ross è un ironico impiegato del Dipartimento di Stato. intimo amico di Pantera Nera, che funge da agente di collegamento tra il governo statunitense e il Regno di Wakanda.

Il suo coinvolgimento in Secret Invasion apre anche la strada all'apparizione della Sharon Carter di Emily VanCamp. In Falcon and The Winter Soldier abbiamo appreso che è lei in realtà la Power Broker e sembra dunque candidata anche come Skrull. In tal senso insomma, sarebbe giustificata anche l'apparizione di Everett Ross.

