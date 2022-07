Secret Invasion, Cobie Smulders: 'C'è un esercito di Skrulls, diffidare di tutti'

La trama di Secret Invasion preannuncia molto uno scenario alla Invasione degli Ultracorpi. Una situazione in cui gli Skrull stanno attuando un'invasione silenziosa sostituendosi a chiunque. E questo è iniziato dai tempi di Captain Marvel, nel '95. Ora Maria Hill ci invita a diffidare di chiunque visto finora nel MCU. Anche di Nick Fury?

Sarebbe una bella svolta scoprire che una buona fetta di personaggi di cui abbiamo fatto la conoscenza finora nel Marvel Cinematic Universe fossero in realtà alieni sostituitisi alle controparti umane. In fondo abbiamo scoperto che lo SHIELD era in realtà l’HYDRA, quindi perché non potremmo scommettere su qualche eroe impegnato in realtà in una tremenda invasione aliena? Forse questo processo di sostituzione riguarderà solo gli umani senza poteri, magari gli alti vertici dei servizi, come fa pensare il ritorno di Martin Freeman in Secret Invasion. Molto ci verrà detto dall’attesissimo trailer in arrivo dopo le numerosissime rivelazioni sul MCU al Comic Con.

Ma nel frattempo, è la Cobie Smulders interprete di Robin in How I Met Your Mother e di Maria Hill nel Marvel Cinematic Universe, ad anticiparci una situazione di inquietante stallo, parlando con ComicBook direttamente dall’evento di San Diego: "Quando pensiamo al mondo in cui si trovano, gli Skrull esistono da quando li abbiamo visti in Captain Marvel. Stanno aumentando di numero? Sono buoni? Sono cattivi? Lo scopriremo nello show. Ma ce ne sono sicuramente molti e quindi in un certo senso si trasforma in questo: ‘Posso fidarmi di te? Non mi fido di te?’. Ed è davvero entusiasmante. È sicuramente irto di molta tensione".

La Smulders ha anche anticipato quale sarà il rapporto di Maria Hill con Nick Fury, dopo lungo distacco: "Sì, se n'è andato. Hill ha tenuto in piedi il fortino, ha mantenuto la guardia. La reunion fra loro è impronosticabile. Penso che Maria Hill creda di poter fare qualsiasi cosa ormai. Sta andando bene. Ha gestito molto per essere solo un gracile umano. Ma penso che lei possa vedere quanto sia distrutto quest'uomo per la perdita e le esperienze passate, quindi cercherà di occuparsi anche di questo". Ma la grande domanda è: si fideranno l’uno dell’altra o dubiteranno della loro identità?