Secret Invasion: Cobie Smulders insanguinata sul set della nuova serie Marvel

Cobie Smulders sappiamo che riprenderà i panni dell'agente Maria Hill nella prossima serie attualmente in fase di riprese ai Marvel Studios, Secret Invasion. Della serie in sé conosciamo ancora ben poco, così come degli sviluppi della trama, ma intanto stanno cominciando a trapelare dal set le prime immagini del cast, tra cui proprio la Smulders.

Come possiamo vedere nell'immagine sottostante tratta dal set di Secret Invasion, possiamo osservare Cobie Smulders di ritorno nei panni di Maria Hill, e vediamo il personaggio alle prese con gli ultimi dettagli del trucco che la mostreranno con il viso leggermente insanguinato. Segno che il personaggio sarà al centro di qualche scena di combattimento o di qualche scontro in generale che le recherà qualche danno evidente.

L'ultima volta che aveva visto Cobie Smulders nel Marvel Cinematic Universe era stato per Spider-Man: Far From Home, dove capivamo che sia Maria Hill che Nick Fury in quel film erano sempre stati gli Skrull sotto mentite spoglie mentre i veri ex-agenti dello SHIELD si trovavano altrove (Nick Fury era/è nello spazio).

Nelle recenti foto dal set abbiamo potuto vedere anche Emilia Clarke in Secret Invasion. Del suo personaggio non sappiamo ancora nulla, anche se qualche rumor sulla questione ha provato a farsi strada.

Il noto insider Charles Murphy, che come saprete ha spesso e volentieri notizie di prima mano su tutto ciò che riguarda i Marvel Studios, ha rivelato che Emilia Clarke e Olivia Colman interpreteranno entrambe due spie nella prossima serie Disney+. Murphy ha anticipato che la star di Game of Thrones interpreterà "una spia con dei superpoteri". Consapevole della vaghezza della sua affermazione, l'insider ha chiarito in un post successivo che al momento non gli sono stati forniti ulteriori dettagli sull'identità del personaggio di Emilia Clarke: "Torno un attimo a parlare dei ruoli della Colman e della Clarke: non ho idea di chi siano, non so chi interpreterà Emilia Clarke e non ho un nome per il suo personaggio."