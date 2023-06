Secret Invasion, Cobie Smulders sul MCU:' Non sapevo dove saremmo arrivati'

Secret Invasion ha riportato sul piccolo schermo Nick Fury e l’ex agente dello S.H.I.E.L.D. Maria Hill, interpretata da Cobie Smulders e che ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe in The Avengers del 2012. In un’intervista con Vanity Fair la star di How I Met Your Mother ha parlato del suo ruolo nel MCU. Occhio agli spoiler.

Dopo aver riportato che i titoli di testa di Secret Invasion siano stati realizzati da un’intelligenza artificiale, possiamo dedicarci alla serie vera e propria andando ad approfondire il ruolo di un personaggio presente nel Marvel Cinematic Universe da ormai più di un decennio.

La Maria Hill di Cobie Smulders è diventato ormai un volto familiare per i fan dei cinecomic e, parlando con la rivista di moda, ha raccontato il suo lavoro per il personaggio all’interno dell’universo Marvel dopo la morte nel primo episodio per mano di Gravik: “Non sapevo di essere un alieno in Spider-Man. Ora c’è un multiverso, quindi tutto è possibile. Ma sono abbastanza sicura di essere un alieno. Mi sono sentita e mi sento molto strana. La scomparsa di Maria Hill è molto reale, è scioccante e sembra molto umana. È stato un giorno triste”.

Quindi l’attrice ha parlato dell’inizio del suo ruolo: “Tutto era così nuovo per me. Ogni sequenza d’azione rappresentava una novità. Sapevo che il film degli Avengers sarebbe stato importante e che sarei stata obbligata per contratto a prendere parte ad altri progetti, solo che non sapevo fino a dove saremmo arrivati".

Infine, a proposito delle sfumature del suo personaggio ha detto: “Maria Hill ha sempre vissuto sullo sfondo e nell’ombra. Ho creato il mio mondo per lei, mentre tutte le cose appariscenti stanno accadendo sullo schermo. Sto creando questo mondo per lei che non viene mostrato”.

In attesa di capire, dunque, se ci sarà davvero un futuro nel multiverso Marvel per Maria Hill, vi lasciamo alla recensione del primo episodio di Secret Invasion.