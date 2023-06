Secret Invasion: Cobie Smulders parla dello scioccante finale del primo episodio

Il primo episodio di Secret Invasion ha mostrato ai fan del Marvel Cinematic Universe un altro lato di questo sconfinato universo narrativo, con il tono della serie più vicino a quello di uno spy-movie piuttosto che al più classico dei cinecomic. A scioccare e non poco gli spettatori è stato il finale di puntata con al centro Cobie Smulders.

Maria Hill, personaggio da sempre al fianco di Nick Fury a partire da The Avengers del 2012, ha incontrato il suo destino per mano di uno Skrull che impersonava proprio l'ex-capo dello SHIELD. A meno che non ci sia qualche folle scherzo del multiverso in atto, Maria Hill non c'è più e la sua morte è stata una grande sorpresa per tutti gli spettatori.

Cobie Smulders, che ha interpretato Maria Hill in tutti questi anni, ha discusso con Entertainment Weekly dopo il debutto di Secret Invasion per parlare della morte del suo personaggio. L'attrice, in particolare, ha parlato delle riprese della scena finale dell'episodio.

"È stato emozionante e spaventoso. Ho avuto la fortuna di trovarmi in un'unica location nel corso di un paio di giorni per girare l'intera sequenza, in modo da avere già tutto, le esplosioni, le corse, gli inseguimenti, gli Skrull che si trasformano e tutto il resto. È stata una delle ultime cose che ho fatto", ha spiegato Smulders. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione della 1x01 di Secret Invasion.

"Mi è piaciuto molto lavorare con Sam, mi sono goduta ogni momento in cui ho potuto interpretare Maria, quindi ero triste, ma sono anche molto grata", ha continuato. "Quando ho firmato per fare questo lavoro 10 anni fa, non pensavo nemmeno di averlo ottenuto dopo l'audizione. 'Beh, è stato divertente. Non mi sono messa in imbarazzo, ma sicuramente non ho avuto la parte', ricordo di aver detto a mio marito. Quindi è stata una vera e propria opportunità poter fare tutti questi lavori e passare dal cinema alla TV alla forma animata. È stato davvero un viaggio magico. È stato un modo un po' triste di andarsene, ma sono grata per il tempo che ho avuto".