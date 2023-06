Secret Invasion, per Cobie Smulders è lo sguardo più approfondito su Maria Hill

Secret Invasion si propone al pubblico come un prodotto differente dalle altre produzioni Marvel per il piccolo schermo. Infatti, come è evidente sin dai trailer, il tutto avrà un'atmosfera più seria e ricca di tensione, con alcuni elementi che richiamano da vicino il secondo film dedicato a Captain America.

Il nuovo show televisivo rappresenta anche un'occasione per rivedere alcuni vecchi volti dell'MCU, uno di questi è il personaggio di Maria Hill, interpretata ancora una volta da Cobie Smulders, l'indimenticabile Robin di How Met Your Mother.

L'agente Hill ha fatto parte di alcuni dei momenti più memorabili di questo universo cinematografico, a cominciare dalla prima volta che l'abbiamo vista in Avengers del 2012. Per poi avere anche altre apparizioni in pellicole come Captain Marvel e molti altri. Lei è stata protagonisti di eventi molto al di là della sua portata, ma nonostante ciò molti fan si sono affezionati a Maria Hill.

Di recente, parlando con TV Line, la Smulders ha rivelato l'entusiasmo di tornare in scena con Secret Invasion, mentre parlando di quello che possiamo aspettarci dallo show ha detto:

"Sono veramente emozionata. Sembra tutto così bello, ha un tono molto diverso da quanto abbiamo visto fino ad ora. Voglio dire, avere Samuel L. Jackson già di per sé è elettrizzante, ma penso anche che Fury qui sia stato trattato in un modo davvero interessante".

Affrontando invece quelle che sarà la gestione del suo personaggio in questo nuovo spettacolo, l'attrice ha affermato:

"Credo sia lo sguardo più approfondito mai rivolto a Maria Hill. Proprio qui risiede la bellezza di questo spettacolo e di ciò che la Marvel ha in mente, ottieni davvero un bel retroscena su questi personaggi. Cosa fanno mentre bevono un caffè? Non è la stessa cosa di 'Dobbiamo prendere i cattivi! Dobbiamo salvare il mondo di nuovo!', li vediamo invece più 'Facciamo una bella chiacchierata, andiamo a passeggiare', abbiamo modo di osservarli nei loro momenti più intimi".

Sembra quindi che il nuovo show televisivo targato Marvel Studios prometta davvero molto al suo pubblico, e se siete tra quelli che sono sempre sul pezzo, ecco qui la nostra recensione della 1x01 di Secret Invasion.

Nel frattempo, Samuel L. Jackson parla del nuovo Nick Fury che ci ritroveremo davanti in questa nuova produzione, che sarà diverso da come lo ricordiamo.