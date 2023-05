Secret Invasion, Cobie Smulders: 'Sarà difficile capire di chi fidarsi' nella serie Marvel

Secret Invasion è uno degli show più attesi dai fan del Marvel Cinematic Universe anche perché si tratterà della prima avventura di questo universo che vedrà il Nick Fury di Samuel L. Jackson assoluto protagonista. Al suo fianco ci sarà la fedele Maria Hill, che torna a essere interpretata da Cobie Smulders che mette in guardia gli spettatori.

Proprio Smulders ha ribadito che sapere di chi potersi fidare sarà uno dei problemi centrali nella serie limitata dei Marvel Studios in arrivo su Disney+.

Parlando con People, Smulders ha descritto il tono di Secret Invasion, che sarà più cupo rispetto ad altri progetti del Marvel Cinematic Universe. "Sarà difficile sapere di chi fidarsi [nella serie]", ha detto l'interprete di Maria Hill. "Ora, ci sarà la rivelazione degli Skrull. Maria sta cercando di far tornare Nick Fury sulla Terra per aiutarlo a risolvere una moltitudine di problemi, ma quando gli Skrull diventano noti all'opinione pubblica, finalmente attirerà la sua attenzione".

Per quanto riguarda il suo ruolo, Smulders ha aggiunto che è stato un "sogno assoluto interpretarla" negli ultimi dieci anni e nel corso di una recente intervista ha anche immaginato cosa potrebbe aver fatto Maria Hill in questi anni. Dopo tutto, l'ultima volta che Hill è stata vista - in Spider-Man: Far From Home del 2019 - si è scoperto che era uno Skrull. "Mi piace pensare che stia sorseggiando Mai Tai in vacanza da qualche parte dopo essere tornata dal Blip, ma molto probabilmente sta lavorando su una montagna di questioni arretrate", ha detto Smulders.

Il tono molto particolare di Secret Invasion è stato un argomento discusso anche da Ben Mendelsohn, co-protagonista dello show e interprete di Talos, che ha affermato che si tratta di "una serie che può piacere assolutamente agli adulti".

Infine, l'interprete di James "Rhodey" Rhodes/War Machine e veterano del MCU Don Cheadle ha parlato del rapporto del suo personaggio con Fury nella serie, dovuto alla sua posizione che ormai lo colloca agli ordini diretti del Presidente degli Stati Uniti Riston. Cheadle ha spiegato che, pur non essendo un avversario, Rhodey "è più ostile" di prima.

Secret Invasion debutterà il 21 giugno su Disney+. La serie è composta da sei episodi.