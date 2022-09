Secret Invasion, Cobie Smulders: 'Scaverà a fondo in Maria Hill'

La formula della serialità televisiva ha già permesso in passato al Marvel Cinematic Universe di approfondire personaggi la cui caratterizzazione era stata più o meno solo abbozzata nei film del franchise: una sorte simile toccherà a Maria Hill in Secret Invasion, almeno stando alle parole di Cobie Smulders.

La star di How I Met Your Mother tornerà infatti a interpretare l'agente dello SHIELD in occasione della serie con Emilia Clarke: a pochi giorni dall'uscita del trailer di Secret Invasion, dunque, proprio Cobie Smulders ha parlato di ciò che dobbiamo aspettarci dalla sua Maria nel nuovo show dell'MCU, anticipandoci la volontà della serie di approfondire parecchio il suo personaggio.

"È quanto più in profondità abbiamo mai scavato in Maria Hill. La bellezza di queste serie che sta facendo Marvel sta nella possibilità di approfondire il background di certi personaggi. Di cosa parlano quando si siedono a bere un caffè? Non è sempre: 'Dobbiamo catturare i cattivi! Dobbiamo trovare quella cosa! Dobbiamo salvare il mondo di nuovo!', è più: 'Facciamo una chiacchierata, usciamo a fare una passeggiata'. Avremo modo di osservare anche questi momenti più intimi" sono state le parole dell'attrice.

Vedremo se queste promesse verranno mantenute: la speranza, ovviamente, è che i fan possano condividere l'entusiasmo mostrato da Emilia Clarke dopo l'uscita del trailer dello show una volta che Secret Invasion avrà fatto il suo esordio su Disney+.