Secret Invasion, Cobie Smulders spiega perché Maria Hill è 'spazientita' da Nick Fury

Cobie Smulders viene ricordata per How I Met Your Mother e Smalville, ma anche per aver interpretato l'agente Maria Hill nel MCU - basti pensare ad Avengers: Endgame o ad Agents of S.H.I.E.L.D. In un'intervista a Vanity Fair, l'attrice ha spiegato perché il suo personaggio ha "perso la pazienza" con Nick Fury.

"Penso che Maria Hill abbia davvero perso la pazienza" ha dichiarato Smulders. "Ha sempre avuto questo rapporto molto stretto con Nick Fury, ma lui è stato via per davvero tanto tempo, mentre a lei spettava dover rimediare ai continui guai". Eppure, in molti possono giustificare la decisione di quest'ultimo sulla base dei numerosi traumi subìti – specialmente quelli verificatesi nel corso di Avengers: Infinity War. Per inquadrare meglio la sua trasformazione psicologica, una domanda sorge spontanea: perché Nick Fury di Secret Invasion non indossa più la benda sull'occhio?

A ciò si aggiunge la mancanza di superpoteri da parte di Hill, nonostante l'attrice condivida la scelta: "C'è stato un momento in cui avrei adorato vere i supereroi, ma è intrigante interpretare un essere umano all'interno di quel mondo narrativo, perché esprime la ferma volontà di mettere a rischio la propria vita. Questa è una storia Marvel in cui gli umani possono brillare. Anche se non mancheranno gli alieni, così come le sequenze di combattimento straordinarie, questi personaggi sono pur sempre persone che discutono tra loro, fanno domande e svolgono lavori pratici nel tentativo di raccogliere informazioni utili".

Lo show debutterà su Disney Plus il 21 giugno 2023. Nell'attesa, ecco la teoria dei fan secondo la quale Secret Invasion renderà canonica Agents of S.H.I.E.L.D. nel MCU.