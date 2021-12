Secret Invasion: Cobie Smulders tornerà come Maria Hill nella serie Marvel su Disney Plus

Secondo quanto riportato da Deadline, Cobie Smulders riprenderà i panni di Maria Hill nella serie Secret Invasion, nuova serie live-action del Marvel Cinematic Universe in arrivo prossimamente su Disney+. Il personaggio era apparso le ultime volte al cinema in Avengers: Endgame e nel successivo Spider-Man: Far From Home ed esordirà nelle serie.

La prima volta che abbiamo potuto incontrare il personaggio di Maria Hill nel Marvel Cinematic Universe è stato in The Avengers di Joss Whedon; successivamente l'abbiamo vista in Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, entrambi gli ultimi due crossover sugli Avengers, Infinity War e Endgame, e infine l'abbiamo incontrata in Spider-Man: Far From Home, dove qui però appariva sotto mentite spoglie in quanto si trattava di uno Skrull, nella fattispecie Soren, moglie di Talos (che invece impersonava Nick Fury).

Non è ancora nota la data di uscita di Secret Invasion, che potrebbe arrivare in streaming su Disney+ tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, ma di recente se ne è parlato molto per alcuni rumour in circolazione: sappiamo già che la serie segnerà l'esordio di Emilia Clarke nel Marvel Cinematic Universe, ma secondo alcune voci potrebbe esserci anche il debutto degli XMen in Secret Invasion.

Samuel L. Jackson poche settimane fa aveva postato una foto riguardante Secret Invasion sul suo profilo Instagram, entusiasta di poter interpretare nuovamente il suo personaggio in un nuovo show Marvel. Infatti, Nick Fury torrierà in Secret Invasion e sarà bello poter rivedere nuovamente l'ideatore del progetto Avengers nel Marvel Cinematic Universe.

Ricordiamo che le riprese di Secret Invasion sono iniziate lo scorso settembre e nel corso del Disney+ Day abbiamo visto il logo ufficiale della serie e la prima immagine di Nick Fury.