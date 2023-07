Secret Invasion: come finisce la serie Marvel con Samuel L Jackson?

L'ultimo episodio di Secret Invasion è sbarcato su Disney+ le domande sono molte e non tutte trovano una risposta nel finale di stagione. In gioco c'è un'amicizia decennale e il destino del pianeta Terra: ce l'avrà fatta Nick Fury a salvare la Terra ancora una volta? Attenzione: l'articolo contiene spoiler sull'episodio 6 di Secret Invasion.

I fan dell'MCU erano già a conoscenza che Secret Invasion sarebbe stata una miniserie completamente auto conclusiva che avrebbe sostanzialmente spianato la strada ad altri progetti dell'MCU come The Marvels dove incontreremo di nuovo Nick Fury e Armor Wars che proseguirà la storia di War Machine. Dunque se vi aspettate che tutti i misteri di Secret Invasion fossero risolti nella puntata finale vi sbagliavate di grosso.

Possiamo intanto chiarire che Rhodey era uno Skrull, e dunque War Machine è stato sostituito da alieno, senza che venga specificato quando e come. La rivelazione del falso Rhodey, però, conferma che il tenente non è morto ma è ancora vivo seppur paralizzato dalla vita in giù. Rhodey viene ucciso da Fury mentre G'iah libera il vero Rhodey, ostaggio in Russia insieme ad altri umani, dopo aver sconfitto Gravik avendo assorbito tutti i poteri dei Vendicatori riposti nel Raccolto. G'iah raggiunge Sonya e le due stringono un'alleanza per il bene di entrambe le razze. Dopo aver fermato l'attacco in Russia, il presidente Ritson dichiara guerra agli Skrull malgrado le ultime parole di Nick Fury, pronto a tornare nello spazio a bordo della Saber.

Il fulcro dell'ultima puntata di Secret Invasion, dunque, sembrerebbe essere proprio Rhodey che essendo stato ritrovato con il camice d'ospedale e paralizzato, sarebbe lo stesso di Captain America: Civil War in quanto in Avengers: Endgame il Colonnello appare in perfetta forma. Se fosse davvero così, secondo questa teoria, il vero Rhodey non sarebbe a conoscenza della morte del suo migliore amico Tony Stark. L'ipotesi che il Colonnello fosse uno Skrull in Endgame però regge poco in quanto Fury si sarebbe accorto di uno Skrull proprio nel gesto di analizzare e campionare il DNA dei Vendicatori sul campo di battaglia di Endgame e inoltre, perché rapire Rhodey se a quel tempo Gravik era ancora fedele a Fury?

Forse queste domande troveranno risposta proprio in Armor Wars, ma a quanto pare non nell'ultima puntata di Secret Invasion: non perdetevi la recensione della puntata 1x06 di Secret Invasion!