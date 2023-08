Secret Invasion, confermato: la serie tv apre la strada a 2 nuovi film Marvel, ecco quali

Il regista di Secret Invasion Ali Selim ha ribadito che la serie con Samuel L. Jackson ha creato due futuri film dei Marvel Studios. Oltre a diverse risposte, il finale dello show ha aperto la strada anche ad altre due narrazioni che riguardano il futuro del franchise, nonostante le pessime recensioni ricevute dalla serie.

Nel corso di una recente intervista a Screenrant, Selim ha parlato delle 'condizioni' che gli sono state presentate per poter apportare il proprio contributo creativo all'MCU:"Mi sono stati date alcune condizioni per il prossimo film. Devi mettere Nick Fury nello spazio. Per il passo successivo devi assicurarti che le gambe di Rhodey non funzionino per Armor Wars".



Armor Wars era inizialmente progettata come serie tv prima di essere ricalibrata in un lungometraggio con protagonista Don Cheadle. Secondo Selim, alcune domande su quando James Rhodes è stato sostituito con Skrull potrebbero trovare risposta in Armor Wars. L'altro film che potrebbe essere un collegamento diretto è The Marvels; molti fan ipotizzano che questa connessione sia certificata dalla presenza della star di Pulp Fiction - scoprite quanto ha guadagnato Samuel L. Jackson in Secret Invasion - nel trailer del sequel di Captain America.



Intervistato da EW, Selim ha dichiarato:"Il mio compito è raccontare questa storia all'interno di questo contenitore, in questi sei episodi. Faccio del mio meglio per non confondere me stesso o il pubblico con cose fuori dagli schemi. Ma ci sono anche dei momenti in cui Nick Fury deve finire lì, il prossimo film in cui sta lavorando. Penso che abbiano fatto un ottimo lavoro nel lanciare Nick Fury".



Il regista ha confermato che lui si occupa di un pezzo di storia e che le decisioni sul resto sono al di sopra del suo livello. Su Everyeye è disponibile la recensione di Secret Invasion, serie MCU con Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury.