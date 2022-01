Secret Invasion, continuano le riprese nel Regno Unito: ecco gli ultimi aggiornamenti

L'hype per Secret Invasion è davvero alle stelle, i fan del Marvel Cinematic Universe non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà nella serie con Samuel L. Jackson e a quanto pare, non ci sarà da attendere ancora troppo visto che le riprese stanno procedendo a pieno ritmo nel Regno Unito.

Dopo aver iniziato i lavori in quel di Londra, la troupe sta ora per spostarsi nella cittadina di Halifax come confermato da un membro del parlamento locale.

"Confesso di essere una grande fan della Marvel e quindi la prospettiva di vedere alcune scene girate qui ad Halifax è incredibilmente eccitante!" ha detto Holly Lynch. "È un'altra occasione per mostrare Halifax al mondo e dimostrare ancora una volta che possiamo ospitare produzioni di grande successo come questa. Anche se sono contraria a un secondo lavoro per i parlamentari, se hanno bisogno di comparse, spero davvero che mi chiamino per girare qualche scena!".

In particolare pare che le riprese si terranno nella zona della Piece Hall, un grosso edificio costruito nel '700 per ospitare il mercato di tessuti nel West Yorkshire. Staremo a vedere come questa location verrà utilizzata e se presto o tardi riusciremo ad avere anche qualche nuova informazione sul ruolo di Emilia Clarke in Secret Invasion. Per adesso sappiamo solo che sarà una "spia con i superpoteri" ma non abbiamo altri dettagli al riguardo.