Secret Invasion, continuano le riprese della serie MCU: ecco le foto di Emilia Clarke

Sono attualmente in corso le riprese di Secret Invasion, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe che sbarcherà su Disney+, con protagonista Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury. Dopo il trailer mostrato al D23 Disney, la produzione dello show è tornata al lavoro e Just Jared ha pubblicato delle immagini di Emilia Clarke.

Il personaggio della star di Game of Thrones al momento è sconosciuto ma i fan si sono entusiasmati nel vedere le immagini dell'attrice sul set della serie MCU. Sul nostro sito trovate aspettative e anticipazioni su Secret Invasion, la nuova serie Marvel con Samuel L. Jackson ed Emilia Clarke.



Ambientata dopo gli eventi di Far From Home del 2019, Secret Invasion racconta le vicende di Nick Fury, che torna sulla Terra dopo anni di lontananza, riunendosi con Maria Hill (Cobie Smulders) e Talos (Ben Mendelsohn), con un ammonimento su un'invasione segreta: una fazione di alieni mutaforma si è infiltrata sulla Terra per anni, guidata dal ribelle Gravik (Kingsley Ben-Adir).



Intervistata tempo da Comicbook, Emilia Clarke aveva dichiarato:"Penso solo che ciò che sta facendo la Marvel in questo momento sia così entusiasmante ed interessante, così all'avanguardia. Mi sento come se fossero la Apple di questo settore".



Emilia Clarke ha esultato dopo il trailer di Secret Invasion, palesando tutto il suo entusiasmo per il progetto MCU, che aprirà la Fase Cinque del longevo franchise.