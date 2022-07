Secret Invasion: in corso le riprese aggiuntive con un nuovo sceneggiatore!

Secret Invasion è una delle numerose serie Marvel in arrivo prossimamente su Disney+. Girata ultimamente nel Regno Unito, il mese scorso è stato rivelato che lo spettacolo dovrà subire nuove riprese e sembra che questa nuova fase della produzione includerà un nuovo scrittore.

Lo spettacolo vedrà il ritorno di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, Ben Mendelsohn nei panni di Talos, Cobie Smulders nei panni di Maria Hill, Don Cheadle nei panni di James Rhodes e Martin Freeman nei panni di Everett Ross, oltre ad alcuni nuovi arrivati ​​del MCU. Uno di questi attori è Christopher McDonald, noto soprattutto per essere apparso in film come Thelma & Louise e Happy Gilmore. McDonald ha recentemente parlato con Awards Focus e ha anticipato le imminenti riprese:

"Il regista Ali Selim è fantastico ed è un piacere interpretare questa trama perché è davvero molto bella. In realtà torneremo a Londra martedì per girare scene aggiuntive. Stanno girando le riprese in un modo da rendere migliore la storia. Apparentemente, ci sarà un nuovo scrittore. Ha amplificato la serie e sta andando molto più in profondità di prima", ha condiviso McDonald.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con il rumor su Olivia Colman in Secret Invasion.