Secret Invasion, cos'è il Raccolto? Il plot twist dell'episodio 5 spiegato bene

Il penultimo episodio di Secret Invasion ha riservato un'altra grande sorpresa, che questa volta riguarda il tempo trascorso da Nick Fury dopo Avengers: Endgame, il suo abbandono della Terra e di come questo abbia portato al piano di Gravik di conquistare la Terra. Tutto quello che abbiamo visto succedere nella serie è solo colpa di Nick Fury?

Come rivelato in precedenza, in Secret Invasion, Gravik è riuscito a raccogliere campioni di DNA appartenenti a Groot, Cull Obsidian, Frost Beasts e soldati di Extremis per potersi trasformare in un Super-Skrull. L'ultimo episodio ha visto gli Skrull iniziare a rivoltarsi contro il loro folle leader, ma il suo obiettivo finale è stato rivelato. Mentre Gravik e l'impostore che impersona Rhodey complottavano per scatenare la Terza Guerra Mondiale convincendo il Presidente Ritson ad attaccare i Nuovi Skrulls in Russia, il villain dello show dà anche un ultimatum a Nick Fury.

Se Fury gli porterà il Raccolto (the Harvest nell'originale), annullerà l'attacco ed eviterà di far precipitare la Terra in un'altra guerra totale. Ma cos'è questo cosiddetto Raccolto?

Nel corso dell'episodio, scopriamo che dopo la Battaglia della Terra in Avengers: Endgame, Fury ha inviato una serie di agenti Skrull mascherati sul campo di battaglia per recuperare campioni di DNA del sangue versato dagli eroi quel giorno. Fury ha raccolto campioni da quasi tutti i supereroi che hanno combattuto contro Thanos, compresa Captain Marvel. Gravik era tra quegli Skrull incaricati di recuperarli ed è qui che il cattivo ha concepito l'idea di trasformarsi in un Super-Skrull.

In altre parole, la colpa di quanto successo finora nella serie è di Fury che, alla fine dell'episodio, accetta di portare la fiala a Gravik indossando il suo caratteristico trench e la benda sull'occhio: il Nick Fury di un tempo è finalmente tornato.

Adesso non ci resta che attendere il gran finale di questa miniserie sempre più appassionante.