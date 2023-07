Secret Invasion, cosa accadrà nell'episodio finale? 4 diverse previsioni

Secret Invasion si prepara al gran finale e dopo aver sorpreso tutti rivoluzionando il Marvel Cinematic Universe siamo sicuri che saprà riservare un finale esplosivo e in grado di sfruttare quello che ha costruito nel corso dei vari episodi. Oggi vi lasciamo cinque previsioni per il finale di serie di Secret Invasion.

Mentre il finale del quinto episodio ha svelato un mistero di Secret Invasion, l’ultima puntata ha ancora tante frecce al suo arco per poter sconvolgere ulteriormente il copione.

Innanzitutto la questione Velo della Vedova, che dopo le rivelazioni del quinto episodio avrà quasi certamente un ruolo centrale nell’ultimo capitolo della miniserie, magari con qualche eroe principale dell’MCU che giunge ad aiutare Nick Fury per sconfiggere il Super-Skrull. Pensiamo in particolare a Captain Marvel, viste anche le connessioni che già conosciamo tra Secret Invasion e The Marvels.

Speriamo inoltre che venga preparato il terreno per un ruolo più importante per la G’iah di Emilia Clarke nei prossimi prodotti del Marvel Cinematic Universe e siamo quasi sicuri di un’ulteriore ultima rivelazione a proposito di un qualche personaggio principale dell’universo della casa delle Idee che potrebbe essere un impostore alieno. Naturalmente dovrebbe essere un umano, vista la potenza limitata del macchinario di Gravik.

In attesa di poter capire cosa ci riserverà davvero l’ultimo episodio della serie con Nick Fury al centro della storia, vi lasciamo alla recensione della quinta puntata di Secret Invasion.