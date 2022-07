Secret Invasion, ecco cosa vedremo nel trailer della nuova serie Marvel!

I fan Marvel di tutto il mondo non possono far altro, in queste ore, che invidiare i presenti al Comic-Con di San Diego: l'annuale convention in corso proprio in questi giorni ha visto Kevin Feige e soci svelarci praticamente tutto lo svelabile circa il futuro prossimo del Marvel Cinematic Universe, con un passaggio anche per Secret Invasion.

La serie per la quale Martin Freeman riprenderà il suo ruolo nell'MCU è stata infatti presentata proprio a San Diego con il suo primo trailer ufficiale: a noi toccherà ovviamente pazientare un altro po' prima di poterlo ammirare, ma le descrizioni trapelate in queste ore e immediatamente diffuse tramite social ci concedono la possibilità di farci un'idea più precisa di ciò che vedremo.

Stando a quanto leggiamo, il trailer si apre con il ritorno di Nick Fury (quello vero, stavolta!) sulla Terra, con Maria Hill pronta ad accusarlo di aver volontariamente evitato il ritorno a casa nel corso degli ultimi anni e a chiedergli come mai abbia scelto proprio questo momento per farsi vedere: il personaggio di Samuel L. Jackson spiega che la situazione attuale richiedeva la sua presenza fisica sul nostro pianeta.

In un'altra sequenza vediamo invece Fury a colloquio con il James Rhodes di Don Cheadle, mentre è il misterioso personaggio interpretato da Olivia Colman a fare la sua comparsa in un'altra scena del trailer. Curiosi? Diteci la vostra nei commenti! I fan, intanto, sperano che con Secret Invasion l'MCU torni a toni più seri.