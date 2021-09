Secret Invasion, ci sarà anche Daisy Johnson di Agents of SHIELD? Risponde Chloe Bennet

Le riprese di Secret Invasion sono iniziate e nelle ultime ore sono molteplici le voci che riguardano i personaggi che potrebbero entrare a far parte della serie Marvel prossimamente in arrivo su Disney+. Alcuni rumor parlano addirittura di un possibile coinvolgimento della Daisy Johnson di Agents of SHIELD.

Sulla questione è intervenuta la sua interprete Chloe Bennet che attraverso le sue Instagram Stories ha voluto precisare che Quake non prenderà parte allo show con Samuel L. Jackson. Il suo personaggio non è stato assolutamente coinvolto nei lavori di pre-produzione e che quindi non è minimamente a conoscenza di nessuna informazione su Secret Invasion.

Dopo i migliaia di messaggi ricevuti sulla questione, la Bennet ha detto: "Ho evitato fin qui di prendere parola, sui social media o altrove, perché pensavo che prima o poi le cose sarebbero potute diventare chiare, ma non è così. Non sono in alcun modo legata o coinvolta in Secret Invasion della Marvel. Onestamente non so nemmeno davvero cosa sia. Ho voluto fare questa precisazione solo perchè vengo subissata in continuazione da una marea di messaggi. Apprezzo il vostro entusiasmo e il vostro interessamento ma io non faccio parte di tutto questo".

I fan rimarranno delusi, ma non c'è mai stata alcuna reale indicazione del coinvolgimento di Chloe Bennet in Secret Invasion . Agents of SHIELD non fa ufficialmente parte del canone MCU, quindi nessuno de suoi personaggi dovrebbe apparire in futuro. Potrebbero farlo, ma sarebbe davvero un grosso problema se lo facessero, e per tale ragione le alte sfere della Marvel non sembrano propense a correre tali rischi.