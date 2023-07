Secret Invasion: Dermot Mulroney non sapeva che il suo personaggio esisteva già nel MCU

Nel corso dell'ultimo episodio di Secret Invasion abbiamo visto in maniera più consistente il personaggio interpretato da Dermot Mulroney, ovvero il Presidente degli Stati Uniti Ritson. Si tratta del secondo presidente USA fittizio che compare all'interno del Marvel Cinematic Universe ed era già comparso prima all'insaputa dello stesso Mulroney.

Come detto, Ritson è il secondo presidente fittizio che vediamo nel MCU dopo che William Sadler ha interpretato il presidente Ellis in Iron Man 3 e Agents of SHIELD. Mentre in Secret Invasion abbiamo visto per la prima volta Ritson sullo schermo, il personaggio è stato precedentemente menzionato in Black Panther: Wakanda Forever. Tuttavia, parlando con Collider, Mulroney ha ammesso di non avere idea che il suo personaggio fosse già stato menzionato in precedenza.

"Non ne avevo idea - al punto che vengo a sapere solo ora, in questo momento, che Ritson è stato menzionato in altri film", ha ammesso Mulroney. "Questo potrebbe aver aumentato il senso di intimidazione per quanti film Marvel ci sono e per le altre cose a cui stavo lavorando. Ho imparato le battute prima di avere il tempo di guardare tutti quei film e capire dove il Presidente Ritson si inserisce nell'Universo Marvel, quando qualcuno avrebbe potuto dirmi semplicemente: 'Guarda, compare qui', e sarei stato bene. Posso fare film, ma al momento devo concentrarmi sulla comprensione dell'Universo Marvel. In quel periodo, non riuscivo a capire nemmeno quello".

Nel corso dell'episodio, è stato svelato anche chi è veramente Priscilla Fury.

Mulroney ha poi parlato dello stunt eseguito nel corso del quarto episodio: "Ci trovavamo in un set a parte. Non aveva nulla a che fare con le auto, gli elicotteri, le armi e tutto il resto", ha rivelato Mulroney. "Hanno costruito un marchingegno che girava come un'asciugatrice, un'asciugatrice a carica frontale. E forse c'erano due macchine da presa incorporate nella macchina. E qui mi legavano. È stato testato completamente con gli stuntman. Nel modo in cui mi hanno legato, con la doppia cinghia, con l'imbracatura, eccetera. Questo è il modo in cui lo hanno realizzato. Poi l'hanno accesa e siamo partiti. Ero lì dentro da solo come in una giostra Disney. Andava letteralmente così. È stato esilarante".

"Credo che l'abbiamo ripetuto forse una mezza dozzina di volte. L'avevano programmato alla perfezione, ma è una modalità elettrica. Cioè, c'è tipo un pulsante di stop e uno di avvio, ma doveva andare più veloce o più lento. Quindi lo stavano perfezionando e stavano modificando la macchina da presa. Una volta la cravatta mi è finita in faccia. Non andava bene e dovevamo rifarlo".