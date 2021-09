Secret Invasion, nuovi dettagli sul personaggio interpretato da Olivia Colman

Le informazioni sulla serie Secret Invasion dei Marvel Studios sono state rilasciate con il contagocce ma sappiamo che l’attrice premio Oscar Olivia Colman sarà nel cast. Il suo ruolo, come quello dei co-protagonisti Emilia Clarke e Kingsley Ben-Adir, è top-secret, ma alcune nuove informazioni sono arrivate online.

Come riportato da Murphy's Multiverse, il personaggio dell'attrice dovrebbe fare il suo debutto in Marvel's Secret Invasion, una delle prossime serie Disney+ che includerà Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn.

La coppia riprenderà i ruoli di Nick Fury (Jackson) e Talos (Mendelsohn) di Captain Marvel del 2019.

Mentre Disney e Marvel Studios stanno lavorando duramente per mantenere segreta l'identità del suo personaggio, incluso il suo nome, ci sono un paio di cose che sono trapelate.



L'attrice interpreterà presumibilmente una spia che "fa molto lavoro sporco dietro le quinte" e il presunto ruolo potrebbe potenzialmente portarla in altri progetti futuri nel MCU.



A parte le specifiche del personaggio, non sono state rilasciate al pubblico ulteriori informazioni sulla serie. Abbiamo già visto i Marvel Studios introdurre Valentina Allegra de Fontaine interpretata da Julia Louis-Dreyfus nel mix di personaggi oscuri e l’aggiunta di quello di Coleman espanderà l'universo e lo renderà anche un po' meno affidabile.



Le riprese di Secret Invasion sono iniziate a Londra, la serie arriverà su Disney+ nel 2022.