Secret Invasion, quali sono le differenze principali tra il fumetto e la serie?

Secret Invasion sta diventando sempre di più un modo per far evolvere la solita formula rodata della serialità Marvel con un prodotto più maturo, violento e complesso dal punto di vista narrativo. Insomma, un degno concorrente alla sua controparte cartacea. Ma quali sono le vere differenze tra fumetto e serie?

Non esistono Skrull buoni e cattivi

Fin dal primo episodio di Secret Invasion viene chiarita l'esistenza di una fazione "ribelle" degli Skrull che, dopo aver collaborato per anni come spie per Nick Fury, decidono di iniziare una propria battaglia, guidati da Gravik, all'insegna della conquista della Terra. La presenza di Talos come spalla dell'ex direttore dello SHIELD, chiarisce quanto esista una parte di Skrull a favore della civile convivenza che cercano in tutti i modi di riportare i rivoltosi alla ragione. Nel fumetto, pubblicato nel 2008, il popolo degli Skrull è compatto nel colonizzare la Terra senza alcun tipo di spaccatura tra le loro fila.

Gli Avengers sono al centro di tutto

Nonostante nella serie di Secret Invasion siano presenti dei riferimenti a film come Iron Man 3 o in generale agli Avengers, gli eroi più potenti della Terra non sono destinati ad interferire direttamente nella rivoluzione sotterranea portata avanti dagli Skrull. Fin da subito Fury chiarisce quanto portare questa guerra alla "luce del sole" e coinvolgere gli Avengers possa causare conseguenze disastrose. Nel fumetto scritto da Brian Michael Bendis i supereroi sono al centro e il caos viene causato proprio dal modo in cui gli Skrull riescono a "mimetizzarsi" tra le squadre di superumani.

Fury non è responsabile dell'inizio dell'invasione

Gli strumenti perfetti per portare avanti la "guerra", nel fumetto, sono state forniti direttamente dai supereroi. Anni prima degli eventi raccontati nell'albo, gli Skrull catturarono i membri del gruppo degli Illuminati (visto in Doctor Strange: In the Multiverse of Madness ma con formazione differente) e iniziarono a studiarli, sviluppando la capacità di superare ogni controllo terrestre. Nella serie, invece, la causa di tutto, fino a questo momento, pare sia la promessa non mantenuta di Fury di trovare una casa per gli Skrull.

Nonostante l'adattamento della serie rispetto al fumetto sia molto libero, un elemento è sempre costante: la paranoia. Il disclaimer principale dell'albo, all'epoca dell'uscita, fu “Gli Skrull sono tra noi. Di chi ti puoi fidare?”. Il sentimento di incertezza causato dall'impossibilità di capire la vera identità di determinati personaggi è fondamentale anche all'interno della serie attualmente in onda su Disney+. Se vi va di scoprire qualcosa di più sui nuovi episodi, vi consigliamo la nostra recensione della 1x03 di Secret Invasion. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!