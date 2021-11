Secret Invasion, al Disney+ Day il nuovo logo e prima foto ufficiale di Nick Fury!

Tra le varie novità del Disney+ Day, ci sono aggiornamenti anche per Secret Invasion, la serie del Marvel Cinematic Universe con Samuel L Jackson che torna a vestire i panni di Nick Fury. Oltre al nuovo logo dello show, abbiamo visto le prime immagini di Nick Fury nel nuovo show!

Le riprese di Secret Invasion sono in corso da settembre, ma durante il Disney+ Day di oggi abbiamo potuto dare un primo sguardo in pochi secondi alla serie e al suo protagonista, Nick Fury, in un'immagine davvero sorprendente!

Nel filmato che celebra tutte le novità Marvel sulla piattaforma streaming Disney+, insieme alle prime immagini di Moon Knight, una prima occhiata a She Hulk, sono stati presentati tutti i nuovi loghi degli attesissimi prossimi show del Marvel Cinematic Universe: tra questi anche il logo di Secret Invasion, che potete trovare nella galleria in basso insieme alla prima foto di Samuel L Jackson nella serie.

Solo poche settimane fa l'attore aveva postato una foto riguardante Secret Invasion sul suo profilo Instagram, entusiasta di poter interpretare nuovamente il suo personaggio in un nuovo show Marvel.

Non è ancora nota la data di uscita di Secret Invasion, che potrebbe arrivare in streaming su Disney+ tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, ma di recente se ne è parlato molto per alcuni rumour in circolazione: sappiamo già che la serie segnerà l'esordio di Emilia Clarke nel Marvel Cinematic Universe, ma secondo alcune voci potrebbe esserci anche il debutto degli XMen in Secret Invasion.