Secret Invasion, le domande a cui la serie non ha per niente risposto

Come accade ormai sempre più spesso con i prodotti targati Marvel Cinematic Universe, anche Secret Invasion è riuscita, più che a rispondere alle nostre domande, a spingerci a porcene di nuove: quali sono, dunque, gli interrogativi più scottanti a cui il franchise dovrà in qualche modo dare una risposta dopo la serie?

Il primo interrogativo inevaso riguarda il suo protagonista: Fury ha ritrovato la voglia di farsi coinvolgere in certe questioni, ma quale sarà la sua posizione d'ora in poi? Tornerà a lavorare al fianco del governo o si riterrà un elemento al di sopra delle parti?

Anche G'iah merita un discorso dedicato: il personaggio di Emilia Clarke è ormai a tutti gli effetti un superalieno dai poteri pressoché sconfinati, per cui il non riuscire a tenerla buona potrebbe portare a problemi enormi per il nostro pianeta. Qual è il rischio che la nostra si radicalizzi proprio come Gravik, diventando un nuovo e pericolosissimo villain?

La questione più importante è ovviamente quella relativa a Rhodey: tutti gli indizi ci lasciano credere che il personaggio di Don Cheadle sia stato rapito ai tempi di Civil War, ma qual è stato effettivamente il momento della sostituzione? Cosa sa Rhodey di quanto accaduto nel corso degli ultimi anni? È a conoscenza di stravolgimenti come la morte di Tony Stark?

Da Rhodey deriva inoltre un altro interrogativo: quali personaggi chiave dell'MCU sono ancora sotto il controllo degli Skrull? Dobbiamo aspettarci altri clamorosi colpi di scena da questo punto di vista? Staremo a vedere! Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Secret Invasion.