Secret Invasion, Don Cheadle anticipa la serie Marvel: 'Sarà una rinascita per Rhodey'

Dopo essere riapparso nei panni di James Rhodes / War Machine in The Falcon and the Winter Soldier, rivedremo il personaggio interpretato da Don Cheadle nell'attesa Secret Invasion, il cui arrivo è previsto su Disney Plus per il 2023, e successivamente nel film Armor Wars. Nel corso di un'intervista, Cheadle ha parlato di una rinascita per Rhodey.

Nel corso della chiacchierata, Cheadle ha anticipato alcuni dettagli relativi alla sua partecipazione alla serie che vedrà il ritorno di Samuel L. Jackson come Nick Fury e l'esordio nel MCU di Emilia Clarke nei panni di Abigail Brand (presumibilmente).

Cheadle ha dichiarato che vedremo un Rhodey più strutturato, che ha una sua ragion d'essere anche al di fuori dell'essere un elemento fisso del team degli Avengers e braccio destro di Tony Stark. L'attore ha anticipato che il pubblico comprenderà War Machine e le sue motivazioni a un livello molto più profondo rispetto a quello più superficiale che abbiamo visto fino a questo momento.

"Molte di queste cose non le abbiamo mai viste prima, quindi c'è una buona opportunità di esplorare tutto quanto e, si spera, di creare un personaggio completo che ora, quando lo vedremo con l'armatura indosso, vedremo anche tutto il resto - sapremo cosa c'è dietro. In un certo senso si tratta di una rinascita, è un ritorno a questo personaggio, ma non siamo mai andati nei posti che affronteremo nel corso dello show. Quindi mi sembra che in qualche modo lo conosceremo davvero, anche dopo tutto questo tempo".

Anche se Rhodey è stato più che altro un personaggio di supporto molto superficiale e marginale all'interno del Marvel Cinematic Universe, nel corso degli anni abbiamo sicuramente imparato ad apprezzare Don Cheadle nel ruolo di War Machine.

Secret Invasion, che farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, oltre a Don Cheadle nei panni di War Machine e Samuel L. Jackson in quelli di Nick Fury, vedrà Cobie Smulders riprendere il ruolo di Maria Hill, spia decorata e fedele braccio destro di Fury, oltre a Ben Mendelsohn tornare nei panni di Talos, dopo il debutto in Captain Marvel e il cameo in Spider-Man: Far From Home. A loro si aggiungeranno anche Kingsley Ben-Adir, come detto la star di Game of Thrones Emilia Clarke, e l'attrice premio Oscar Olivia Colman.