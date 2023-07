Secret Invasion: Don Cheadle indosserà l'armatura di War Machine nella serie Marvel?

Nel corso del secondo episodio di Secret Invasion abbiamo finalmente rivisto Don Cheadle nei panni di James "Rhodey" Rhodes, che attualmente svolge la funzione di consulente per la Casa Bianca e nel corso della storia non è chiaramente un alleato di Nick Fury. Lo rivedremo anche indossare l'armatura di War Machine nel corso dei prossimi episodi?

Secondo un recente numero di Empire Magazine (riportato da The Direct), è stato confermato che War Machine non farà la sua comparsa in Secret Invasion. Nello stesso numero, Cheadle spiega anche il suo ruolo molto diverso per la serie, rispetto alle sue precedenti apparizioni nel Marvel Cinematic Universe, l'ultima delle quali in The Falcon and the Winter Soldier.

"Rhodey ha un nuovo ruolo in questo capitolo della storia", ha rivelato Cheadle nell'intervista concessa a Empire Magazine. "La nostra primissima scena vede Rhodey e Nick Fury scontrarsi. Rhodey non è un avversario, ma si comporta in modo più aggressivo rispetto al passato. Questa è sempre stata la croce di Rhodey. Rimarrà nei confini di un militare che segue la catena di comando o uscirà dagli schemi?". In precedenza, Cheadle aveva parlato dell'emozione di girare per la prima volta con Samuel L. Jackson.

Secret Invasion è incentrato sui veterani del MCU Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Mendelsohn) alle prese con un'invasione di Skrull mutaforma che si sono infiltrati in tutti gli aspetti della vita sulla Terra. Tra gli altri veterani del MCU ci sono Cobie Smulders nel ruolo di Maria Hill, il già citato Don Cheadle nel ruolo di James "Rhodey" Rhodes / War Machine e Martin Freeman nel ruolo di Everett K. Ross. Tra i nuovi membri del cast figurano Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Dermot Mulroney e Killian Scott. La serie è scritta e prodotta esecutivamente da Kyle Bradstreet e diretta da Thomas Bezucha e Ali Selim.

Da questa mattina è disponibile in streaming il terzo episodio della serie sui sei previsti in totale.