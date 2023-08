Secret Invasion, Don Cheadle aveva provato ad avvertirci di Rhodey già un anno fa?

Don Cheadle nei panni di Rhodey in Secret Invasion è uno dei cardini della serie tv del Marvel Cinematic Universe con protagonista Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury. Un dettaglio che riguarda il personaggio di Cheadle nella serie probabilmente era stato anticipato dallo stesso attore l'anno scorso. Di cosa si tratta?

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Secret Invasion. Recuperate su Everyeye la nostra recensione di Secret Invasion.



I fan Marvel hanno scoperto che colui che è presente ormai da diversi anni nel Marvel Cinematic Universe, James Rhodes, non è in realtà il vero Rhodey. Nella serie MCU Secret Invasion è stato rivelato che Rhodey era uno Skrull, e che il personaggio reale è stato in ibernazione sin dalla sua presenza nel film Captain America: Civil War del 2016. Tuttavia, nessuno si è accorto che lo stesso Don Cheadle aveva fatto riferimento a questo dettaglio già un anno fa.



Parlando di Armor Wars lo scorso settembre, l'attore aveva dichiarato:"In un posto molto diverso, e in un certo senso è qualcosa di cui non posso davvero parlare. Ma sarà molto sorprendente per molte persone".

A quanto pare Don Cheadle ha accennato parecchie volte a questo colpo di scena. Commenti che sembravano normalissimi e che, con il senno di poi, offrono un quadro maggiormente chiaro a ciò che è avvenuto in Secret Invasion.



Sul motivo che l'ha portato a dire sì al progetto Armor Wars, Cheadle aveva fatto un'allusione proprio a questo plot twist:"Penso che sarà molto divertente conoscerlo in un certo modo e anche se lo conosciamo da parecchi anni, in realtà non lo conosciamo". In effetti Secret Invasion avrà grosse conseguenze sull'MCU, che i fan Marvel non possono immaginare.