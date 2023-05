Secret Invasion, dov'è stato Nick Fury finora? Samuel L. Jackson: 'Sono confuso'

La prossima attesissima serie dei Marvel Studios ad approdare su Disney+ sarà Secret Invasion, che vedrà non solo il ritorno da protagonista di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, ma conterrà anche la sua prima scena insieme a Don Cheadle, che riprenderà i panni di James Rhodes. Ma dov'è stato durante questi anni di film Marvel Nick Fury?

Parlando con Empire Magazine proprio di Secret Invasion, che segna il primo vero ruolo da protagonista di Fury nel MCU, l'attore ha parlato del motivo per cui il suo personaggio non è stato incluso in alcuni dei più grandi film degli ultimi anni che pure avevano cast enormi. "Stavo cercando di capire dove fossi durante Civil War, quando i ragazzi stavano combattendo e io non ero lì a dire: 'Andate tutti in camera vostra'". ha commentato Jackson. "Dov'ero durante Endgame? Per me è più difficile non esserci, che esserci".

È una domanda ragionevole che Jackson si pone, considerando quanto grandi fossero i cast di entrambi i film. Captain America: Civil War ha visto la partecipazione di quasi tutti i Vendicatori e ha affrontato direttamente le conseguenze di Avengers: Age of Ultron. La risposta ufficiale, per quanto riguarda la produzione, è che gli sceneggiatori non volevano che Fury dovesse scegliere da che parte stare, visto che aveva amici in entrambi i lati della barricata.

Parlando con il LA Times, Christopher Markus aveva dichiarato: "Non volevamo che si schierasse da una parte o dall'altra, perché non è questo il suo posto nell'universo. E poi non volevamo porre un'altra domanda: 'È ancora con il governo? Si oppone al governo ma lo sostiene?'. Si era creato il potenziale per una discussione molto più polemica che nel film non poteva trovare spazio".

Per quanto riguarda il motivo per cui Fury non è stato coinvolto in Avengers: Endgame, come i fan ricorderanno, durante la scena post-credit di Avengers: Infinity War veniva mostrato che Fury finiva per essere una delle vittime dello schiocco di Thanos, giusto un attimo dopo aver inviato un messaggio di aiuto a Captain Marvel. Naturalmente è apparso negli ultimi istanti del film durante la sequenza del funerale di Tony Stark, ma non c'è stato tempo per includere Fury nel periodo in cui Hulk è riuscito a riportare tutti in vita.

Come vediamo nel trailer di Secret Invasion, però, Nick Fury è tornato e sarà l'assoluto protagonista dello show.

Samuel L. Jackson non tornerà solo in Secret Invasion, ma lo rivedremo nei panni di Fury anche nell'atteso The Marvels, in uscita nelle sale a novembre.