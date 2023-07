Secret Invasion, quanto durerà il quinto episodio della serie Marvel?

Secret Invasion è ormai entrata nel vivo: la serie con Samuel L. Jackson si appresta a presentarci il suo quinto e penultimo episodio, avvicinandosi quindi a una conclusione che speriamo possa essere epica e drammatica almeno quanto il resto dello show. Ma quanto durerà l'episodio in uscita la prossima settimana?

Come sempre, gli Studios non hanno voluto anticiparci nulla per quanto riguarda la durata dell'episodio in uscita, e d'altronde quelli delle settimane scorse sono stati piuttosto discontinui da questo punto di vista: a un episodio introduttivo della durata di ben 55 minuti sono infatti seguiti un secondo episodio da 58 minuti, un terzo da 44 minuti e un quarto da 38 minuti.

Risulta difficile, però, immaginare che il trend continui su questa fase calante in termini di minutaggio: gli argomenti da affrontare sono tanti, e le serie TV degli ultimi anni ci hanno abituati a dei penultimi episodi nei quali ha luogo il grosso dei colpi di scena e delle svolte della trama. Fatte queste premesse, ci aspettiamo insomma un episodio che duri quantomeno quanto i due che hanno aperto la serie incentrata su Nick Fury e gli Skrull!

Vedremo se le nostre previsioni si riveleranno esatte: per saperne di più, intanto, vi lasciamo qui la nostra recensione del quarto episodio di Secret Invasion.