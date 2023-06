Secret Invasion, c'è anche un easter-egg di Daredevil nell'episodio 2

Tra gli easter-egg del secondo episodio di Secret Invasion, c'è anche un riferimento alla serie Netflix Daredevil.

Nel secondo episodio una scena inquadrata il servizio al telegiornale che riporta la morte di Maria Hill, il colpo di scena che aveva chiuso il primo episodio di Secret Invasion. La rete che trasmette la notizia dell'attentato a Mosca è FXN, e i fan di Daredevil non hanno potuto ignorare questo nome che è un chiaro riferimento alla serie TV Netflix.Come scrive un utente su Reddit, nell'episodio 12 della terza stagione dello show Netflix Karen Page viene avvicinata da una giornalista che le avvicina un microfono, sul quale vi è il logo della rete FXN.

La serie TV Netflix Daredevil non è mai entrata ufficialmente nell'MCU, ma questo importante easter-egg potrebbe anticipare forse l'integrazione dei due mondi? Le probabilità sono molto basse in quanto è attiva la produzione della nuova serie Marvel dal titolo Daredevil: Born Again, che sarà a tutti gli effetti un reboot dello show Netflix.

Daredevil: Born Again è attesa su Disney+ nel 2024 e neanche le interruzioni da parte dello sciopero WGA dovrebbero aver influito sulla data di uscita di Daredevil. I dettagli sulla trama sono ancora top secret, ma per la gioia dei fan Charlie Cox riprende il ruolo di Matt Murdock/Daredevil!