Secret Invasion: Spider-Man invade (letteralmente) il set della nuova serie Marvel!

Mentre nel Regno Unito continuano le riprese di Secret Invasion sul web stanno iniziando a circolare moltissimi scatti dell'ultima serie Marvel entrata in produzione e in una delle ultime foto è comparso addirittura Spider-Man.

Come potete notare voi stessi dalle immagini postate in calce alla notizia, quello che vediamo non è di certo il Peter Parker di Tom Holland, quanto piuttosto un bambino vestito da Uomo Ragno che scorrazza indisturbato tra le telecamere. Non sappiamo se si tratti del figlio di un membro della troupe o un semplice imbucato ma, è certo che questo ragazzino ha ricordato a molti una scena in particolare di The Amazing Spider-Man 2.

Negli ultimi minuti del film con Andrew Garfield vediamo infatti un ragazzino che tenta di fermare Rhino con un costume di Spider-Man dopo che, Peter aveva scelto di appendere il costume al chiodo a seguito della dolorosa morte di Gwen Stacey. Questa immagine ricorda all'Uomo Ragno proprio le parole della sua amata, e decide così di ritornare ad essere il supereroe che tutti amano per continuare la sua lotta contro il crimine.

Le ultime foto dal set di Secret Invasion ci hanno mostrato tra l'altro Emilia Clarke e Samuel L. Jackson finalmente all'opera in quest'ultima fatica Marvel. Voi cosa vi aspettate da questa nuova serie? Ditecelo nei commenti.