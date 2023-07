Secret Invasion: tutti gli easter-egg che vi siete persi nell'episodio finale

Come per ogni episodio, anche il finale di Secret Invasion ha riservato agli appassionati del MCU segreti e curiosità disseminate nell'arco di tutta la puntata. Dagli effetti del Super-Skrull alle rivelazioni finali fino agli indizi sugli altri personaggi dell'universo Marvel, li abbiamo raccolti tutti insieme e potete scoprirli leggendo qui sotto.

Il Blip di Nick Fury: tornando con la mente alla devastante conclusione di Avengers: Infinity War, Fury racconta a Gravik i suoi ultimi momenti dopo lo schiocco che Thanos ha inflitto a metà dell'universo. Dopo aver assistito alla disintegrazione di Maria Hill (Cobie Smulders) di fronte a lui, ora sappiamo che Fury in realtà ha provato sollievo in quel momento.

"Sollievo per non dover combattere più", ha detto. Questo finché non ci rendiamo conto che questa versione di Fury è in realtà G'iah sotto mentite spoglie. Nella speranza che Secret Invasion ci abbia dato una visione reale della psiche di Fury, potremmo scegliere di credere che questa sia un'informazione che il vero Fury ha confidato a G'iah prima che si dirigesse verso New Skrullos, forse per rafforzare la credibilità del suo stratagemma.

Inoltre, avete letto la teoria che vedrebbe l'arrivo di un nuovo Kang?

The Harvest: quando Gravik mette le mani sul Raccolto e lo inserisce nella macchina Super Skrull, finalmente vediamo quanto sia ampia la raccolta del DNA. Il finale di Secret Invasion richiama un'enorme lista di eroi e cattivi: Ghost, Capitan America, Corvus Glaive, Thanos, Outrider, Proxima Midnight, Captain Marvel, Abominio, Mantis, Cull Obsidian, Drax, Korg, Ebony Maw, Frost Beast, Hulk, Black Panther, Chitauri, Valkyrie, Thor Odinson, Gamora, Flora Colossus e Winter Soldier sono tutti esplicitamente menzionati.

La base siberiana dell'Hydra: in un riferimento visivo a Captain America: Civil War, l'attacco che sta per essere effettuato per ordine del presidente Ritson (Dermot Mulroney) vede l'imminente lancio di un missile che potrebbe decimare gli Skrull e i prigionieri sotto la città. Il silo che vediamo somiglia moltissimo a quello in cui hanno combattuto Tony Stark (Robert Downey Jr.) e Steve Rogers (Chris Evans).

Da quanto Rhodey era uno Skrull? Quando i prigionieri umani vengono rilasciati da New Skrullos, bisogna fare molta attenzione allo stato in cui si trova ogni ostaggio liberato. Tutti sembrano indossare esattamente quello che indossavano al momento della cattura, il che implica che sono stati immediatamente inseriti nei baccelli. Il colonnello Rhodes indossa quello che sembra essere un camice da ospedale. Dato che questa è una chiara scelta intenzionale, dobbiamo ricordare l'infortunio che Rhodey ha subito nel MCU, ovvero l'incidente durante la battaglia in Captain America: Civil War. Quindi è da allora che non vediamo il vero Rhodey.

La guerra Kree-Skrull: negli ultimi momenti del finale, Fury si prepara ad avventurarsi di nuovo nello spazio per quello che crede essere un promettente vertice di pace, una possibilità tanto attesa per un accordo amichevole tra i Kree e gli Skrull. La guerra Kree-Skrull, che ha visto la quasi decimazione della specie Skrull è stata citata sia in Secret Invasion che in Captain Marvel. Con il ritorno dei Kree come principali nemici nel prossimo film The Marvels, il risultato di questo summit di pace probabilmente non andrà come previsto.

Il lavoro di Varra sulla Terra: rivendicando con orgoglio il suo vero nome, Varra corregge Fury quando le chiede di accompagnarlo al vertice di pace Kree-Skrull. Lei accetta di aiutarlo nei primi tempi, ma gli dice che dovrà presto tornare sulla Terra. "Tutto il mio lavoro è qui, tesoro, e non è mai stato più importante". Come abbiamo visto negli episodi precedenti, il lavoro di Varra si è concentrato sul gene superumano, alludendo all'inclusione dei Mutanti da parte dell'MCU. Kamala Khan della Marvel (Iman Vellani) e Namor di Black Panther: Wakanda Forever (Tenoch Huerta) hanno già confermato di avere il gene, i Mutanti sono in arrivo, ed è probabile che Varra avrà un ruolo nella loro introduzione.