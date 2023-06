Secret Invasion, ecco tutti gli easter egg del secondo episodio

Il commento del regista sul secondo episodio di Secret Invasion ci permette di metabolizzare il grandissimo, sensazionale colpo di scena, ma la puntata in questione (Promesse) nasconde molto altro: avete notato tutti gli easter egg?

Innanzitutto, il flashback degli anni '90 mostra l'incontro tra Nick Fury e gli Skrull a ridosso degli eventi di Captain Marvel, e abbiamo l'occasione di osservare un giovane Gravik (Kingsley Ben-Adir) tra gli alieni mutaforma. Dopodiché Gravik si reca nel Consiglio segreto, dove presiedono Pamela Lawton (Anna Madeley), l'esperto di FXN Chris Stearns (Christopher McDonald) e il segretario generale della NATO Caspani (Giampiero Judica). È proprio in un contesto simile che vengono menzionati gli Avengers; all'interrogativo su un loro possibile intervento, infatti, l'alieno risponde: "Credi che non ci abbia pensato?". Al riguardo, ecco svelato perché Nick Fury di Secret Invasion non ha chiamato gli Avengers.

Altri easter egg sono il riferimento all'Emporer Drogge da parte di Talos (un chiaro rimando a Dro'ge, scienziato Skrull che guidò la creazione della classe avanzata Super-Skrull) e all'HYDRA, quando Nick Fury nomina Alexander Pierce (Robert Redford), ex direttore dello S.H.I.E.L.D. e rivelatosi un traditore; inoltre, ricordiamo quello di Extremis – l'antagonista di Iron Man 3 figura nel file a cui accede G'iah (Emilia Clarke).

Lo stesso vale per la "Flora Colossus" – a chi si riferisce, se non a Groot dei Guardiani della Galassia? – e al campione "carnale" del personaggio Cull Obsidian, precedentemente visto in Iron Man, Hulk, Spider-Man e Doctor Strange.

E voi? Li avevate notati tutti, oppure qualcuno vi è sfuggito? Fatecelo sapere nei commenti!