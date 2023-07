Secret Invasion: gli Easter-Egg che vi sono sfuggiti nell'episodio 5

Il quinto e penultimo episodio di Secret Invasion è stato un punto di svolta fondamentale in attesa del gran finale che chiuderà lo show con protagonista Samuel L. Jackson la prossima settimana. Dalla rivelazione del Raccolto alla comparsa di un personaggio di Black Widow, scopriamo tutti gli easter egg più importanti di questo episodio.

Il Raccolto: ora che il piano di Gravik si sta delineando, è chiaro che non intende fermarsi ai pochi campioni di DNA acquisiti finora, e ora sappiamo perché ha tenuto in vita Fury nonostante le molteplici opportunità di eliminarlo. Fury è l'unico a conoscere l'ubicazione del Raccolto, una raccolta del super DNA degli Avengers, che Gravik cerca di aggiungere alla sua serie di poteri da Super Skrull. Più avanti, quando si farà riferimento alla Battaglia della Terra, si scoprirà di chi è il DNA raccolto e come è stato ottenuto.

Mason: l'uomo di fiducia di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) sembra essere anche l'uomo di fiducia di Fury. O-T Fagbenle (famoso per The Handmaid's Tale) torna nel MCU nel ruolo di Mason, dopo essere apparso per la prima volta in Black Widow. Romanoff era praticamente in fuga da tutti durante gli eventi del film prequel e Fury si trova attualmente in un momento in cui non può fidarsi di nessuno, quindi questo Mason potrebbe essere l'individuo più affidabile del franchise Marvel.

Il velo della Vedova: gli Skrull non sono gli unici a poter cambiare volto. Il Velo della Vedova, come lo chiama Falsworth, compare ancora una volta in Secret Invasion, dove viene utilizzato da Fury per camuffarsi e superare di nascosto i controlli doganali. Lo abbiamo visto utilizzato in tutto il MCU, tra cui Captain America: The Winter Soldier, Black Widow e Agents of S.H.I.E.L.D., dove era chiamata nano-maschera.

Su queste pagine trovate la recensione della 1x05 di Secret Invasion.

Le tombe di Fury: quando Fury e Sonya Falsworth visitano la lapide di Fury in Finlandia dove ha nascosto il Raccolto, Falsworth chiede: "Non ne hai un'altra?". Falsworth chiede a Fury, che risponde: "Ne ho dappertutto, sai? I morti hanno bisogno di opzioni". Questo è un riferimento diretto a un'altra lapide di Fury che abbiamo già visto in precedenza, quella che Fury stesso ha visitato con Sam Wilson (Anthony Mackie), Steve Rogers (Chris Evans) e Natasha Romanoff (Johansson) in Captain America: The Winter Soldier dopo la sua morte inscenata.

La benda sull'occhio di Fury: è quanto di più impercettibile possa esistere, ma non può passare inosservato. In realtà è piuttosto rincuorante; qui abbiamo la versione di Secret Invasion, con il grande momento di Fury che indossa semplicemente la sua caratteristica benda sull'occhio. Come ha detto Varra, ciò che Fury apprezza davvero è la privacy, la sicurezza e la luce. Proprio come Talos, non è mai stato un tipo che si dava troppe arie.