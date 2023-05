Secret Invasion, Emila Clarke: 'Può essere apprezzato anche da chi non è un fan Marvel'

Secret Invasion è uno degli show più attesi dai fan del Marvel Cinematic Universe e promette già un livello di intrattenimento in grado di andare al di là del genere cinecomic. Non solo riporterà al centro Nick Fury, ma secondo le parole di Emilia Clarke, tra le new entry del MCU, non ci sarà bisogno di essere dei fan Marvel per apprezzarlo.

Secret Invasion arriverà su Disney+ alla fine di giugno, riadattando per il piccolo schermo l'amata run a fumetti Marvel Comics, che raccontava del tentativo degli Skrull di conquistare la Terra travestiti da esseri umani. Più una serie di spionaggio che un'epopea di supereroi, Secret Invasion sarà importante per il futuro del MCU, ma non è necessario conoscere a menadito tutto quello che è accaduto finora, almeno secondo Emilia Clarke.

"È sicuramente uno show per i fan, ma è anche una di quelle serie che anche mia madre, che non guarda i prodotti Marvel, guarderà e potrà capirla, capite cosa intendo", ha detto Clarke a Empire Magazine. "A volte si può entrare in un territorio pericoloso con questo tipo di genere, dove se non hai guardato tutti gli altri 17 film o show, potresti non capirci nulla. Questo non è affatto così".

Oltre a essere un po' meno legato al MCU rispetto a molti altri progetti del franchise, Secret Invasion avrà anche un tono diverso rispetto alla maggior parte dei suoi predecessori Marvel. La star Don Cheadle ha recentemente dichiarato a EW che Secret Invasion è più simile a un film di Jason Bourne o a un film di spionaggio degli anni '70 che a un film di supereroi Marvel. Tra l'altro, Secret Invasion sancirà il primo incontro tra Cheadle e Samuel L. Jackson sullo schermo.

"Parla di quanto il MCU può essere flessibile", ha aggiunto. "Questo è molto più vicino a un film come The Bourne Identity o al tono di un film degli anni '70. Non gira attorno ai grandi effetti speciali. Si concentra piuttosto sugli intrighi e i drammi, spionaggio e doppio gioco. E penso ancora che si adatti perfettamente a ciò che il MCU è in grado di fare e realizzare".

Secret Invasion debutterà su Disney+ il 24 giugno.