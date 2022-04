Secret Invasion: Emilia Clarke è Abigail Brand in una nuova incredibile fan art

Non sappiamo ancora chi Emilia Clarke interpreterà in Secret Invasion ma l'artista Sebastián Píriz ha appena pubblicato una nuova incredibile fan art che ritrae l'ex star di Game of Thrones nei panni di Abigail Brand, importante ufficile dello SWORD.

Questo organo dell'intelligence fondato da Maria Rambeau secondo quanto riferito in WandaVision, ha il compito di monitorare eventuali minacce extraterrestri a differenza di quanto avviene nello SHIELD, rimasto di fatto paralizzato dopo l'infiltrazione dell'HYDRA avvenuta in Captain America: The Winter Soldier.

Come potete vedere dall'immagine riportata in calce alla notizia, il presunto personaggio di Emilia Clarke è pronto a tuffarsi a capofitto in quella che sembra essere una battaglia cosmica. L'agente Brand è un mutante con una madre umana e un padre alieno. È cresciuta sul pianeta Axus, ma ora lavora per lo SWORD con lo scopo di proteggere la Terra (in particolare gli interessi dei mutanti) dalle minacce extraterrestri. È essenzialmente il "Nick Fury cosmico". Affronta regolarmente e con grande forza tutte le possibili minacce aliene.

Intanto si pensa che Secret Invasion approfondirà le origini degli Skrull, la razza mutaforma il cui impero interstellare è tra i più antichi della galassia di Andromeda. Emilia Clarke e il suo personaggio saranno in grado di tenere loro testa? Staremo a vedere.